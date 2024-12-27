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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

По материалам следствия, около 16.40 водитель водитель неустановленного авто, двигался по трассе Новотаврическое – Бекаровка и сбил пешеходку. После совершения ДТП он просто уехал. От травм 37-летняя женщина погибла на месте аварии.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности водителя и транспортного средства, с участием которого произошло ДТП", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители просят граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах этого ДТП или лица виновника, с просьбой обратиться в ближайшее подразделение полиции или по телефону: 067-613-83-15, 097-139-63-24 или 102.

Напомним, на трассе в Запорожье легковушка врезалась в грузовик. 40-летняя водительница погибла на месте аварии.