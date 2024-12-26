На Рождество россияне разрушили более 60 жилых домов на Запорожье
На Рождество, 25 декабря, российские оккупационные войска нанесли 255 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 62 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. Погиб человек. В Днепре были повреждены инфраструктура, админздание и жилые дома.
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