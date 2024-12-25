Атака на Дніпро: пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки
Внаслідок сьогоднішньої масованої комбінованої атаки РФ у Дніпрі пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та житлові будинки
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники приборкали вогонь", — йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці продовжують обстежувати місця "прильотів”. Мешканцям постраждалих будинків надають необхідні матеріали, аби тимчасово закрити побиті домівки.
Нагадаємо, російські війська вранці, 25 грудня, атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Загинула людина.
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