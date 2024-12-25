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25 грудня 2024, 15:45

Російські війська вдарили по селу біля Куп'янська: загинула жінка

25 грудня 2024, 15:45
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ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
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Сьогодні вранці, 25 грудня, окупаційні війська Росії завдали удару по селу Новоосинове Купʼянського району. Через атаку загинула мирна жителька

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, російські війська обстріляли Новоосинове близько 9:30. Внаслідок атаки є жертва, зруйнована цивільна інфраструктура.

"Загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, внаслідок комбінованої масованої атаки на Харків і передмістя 25 грудня пошкоджені житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Поранення дістали шестеро мирних жителів.

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