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22 грудня 2024, 14:48

Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: є загиблий

22 грудня 2024, 14:48
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У суботу, 22 грудня, російські військові атакували дроном Берислав Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Під удар ворожого безпілотника потрапив 30-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня російські військові завдали авіаудари по Херсонському району. Для атаки застосували 11 КАБів.

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