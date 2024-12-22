Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: є загиблий
У суботу, 22 грудня, російські військові атакували дроном Берислав Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Під удар ворожого безпілотника потрапив 30-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня російські військові завдали авіаудари по Херсонському району. Для атаки застосували 11 КАБів.
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