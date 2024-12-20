Росіяни вдарили "шахедом" по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранені 12-річний хлопчик і жінка
У п'ятницю ввечері, 20 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив по багатоповерхівці. Постраждали жінка та дитина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він уточнив, що внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.
"12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров показав, як виглядає житловий будинок після атаки ворожого дрона.
Нагадаємо, 20 грудня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по Гуляйполю на Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення дістав місцевий житель.