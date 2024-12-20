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20 грудня 2024, 21:16

Окупанти вдарили дроном по Антонівці під Херсоном: загинув чоловік

20 грудня 2024, 21:16
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фото: Херсонська МВА
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У п'ятницю, 20 грудня, російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару загинув місцевий житель

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Внаслідок чергової атаки ворожого безпілотника на Антонівку травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Він став третьою за сьогодні жертвою російських терористів. Співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів по Херсону. Загарбники били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 10 цивільних дістали поранення.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які вночі проривалися в напрямку Херсона.

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