На Київщині російські "шахеди" повністю знищили склад із продукцією "Сільпо"

фото: ДСНС України у Київській області

У ніч на 20 грудня внаслідок атаки ворожих БпЛА був знищений склад мережі "Сільпо" в Бориспільському районі Київщини. У будівлі зберігалася заморожена продукція на понад 400 млн грн

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила компанія Fozzy Group, яка керує мережею супермаркетів "Сільпо", передає RegioNews.

"Найважливіше — люди не постраждали. Однак пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. Наша команда працює над переналаштуванням логістики. Робимо все, щоб доставляти улюблені продукти для наших Гостей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні через атаку російських дронів у складському приміщенні на території Бориспільського району Київщини виникла масштабна пожежа.

О 15:45 рятувальники ліквідували займання, яке поширилося на площі 15000 м. кв.