Мобілізованого з інвалідністю 1-ї групи відправили на фронт, де він потрапив у полон: Запорізький ТЦК спростував фейк

скріншот із відео

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) запевнив, що інформація про нібито мобілізованого та протягом кількох днів відправленого на фронт чоловіка з інвалідністю 1-ї групи, який згодом потрапив в полон, є фейком

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

"Увага - фейк. Просимо критично ставитись до інформації з сумнівних джерел та дотримуватись інформаційної гігієни", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що всі мобілізовані громадяни потрапляють до навчальних центрів, де проходять базову військову підготовку протягом мінімум 45 днів.

Військовослужбовці додали, що Оболонін Сергій Валерійович не перебуває на військовому обліку в жодному РТЦК та СП Запоріжжя. Згідно даних у реєстрі військовозобов’язаних, остання дата взяття його на військовий облік у Покровському РТЦК та СП Донецької області — 12.02.2009 року. Чоловік був непридатним до військової служби та виключений із військового обліку. До того, ж він нібито не проживав за адресою, яка згадується у відео.

"З вищесказаного можна зробити висновок, що це постановочне відео виготовлене ворогом як елемент інформаційно-психологічної операції, ціль якої – перешкоджання мобілізації та комплектуванню Сил оборони України", – наголосили в Запорізькому ОТЦК та СП.

Нагадаємо, полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук.