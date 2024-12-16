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16 грудня 2024, 16:45

Мобілізованого з інвалідністю 1-ї групи відправили на фронт, де він потрапив у полон: Запорізький ТЦК спростував фейк

16 грудня 2024, 16:45
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скріншот із відео
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Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) запевнив, що інформація про нібито мобілізованого та протягом кількох днів відправленого на фронт чоловіка з інвалідністю 1-ї групи, який згодом потрапив в полон, є фейком

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

"Увага - фейк. Просимо критично ставитись до інформації з сумнівних джерел та дотримуватись інформаційної гігієни", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що всі мобілізовані громадяни потрапляють до навчальних центрів, де проходять базову військову підготовку протягом мінімум 45 днів.

Військовослужбовці додали, що Оболонін Сергій Валерійович не перебуває на військовому обліку в жодному РТЦК та СП Запоріжжя. Згідно даних у реєстрі військовозобов’язаних, остання дата взяття його на військовий облік у Покровському РТЦК та СП Донецької області — 12.02.2009 року. Чоловік був непридатним до військової служби та виключений із військового обліку. До того, ж він нібито не проживав за адресою, яка згадується у відео.

"З вищесказаного можна зробити висновок, що це постановочне відео виготовлене ворогом як елемент інформаційно-психологічної операції, ціль якої – перешкоджання мобілізації та комплектуванню Сил оборони України", – наголосили в Запорізькому ОТЦК та СП.

Нагадаємо, полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук.

війна фейк полонені Запоріжжя мобілізація ТЦК фейкова інформація ІПСО
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