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16 декабря 2024, 16:45

Мобилизированного с инвалидностью 1-й группы отправили на фронт, где он попал в плен: Запорожский ТЦК опроверг фейк

16 декабря 2024, 16:45
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скриншот с видео
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Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заверил, что информация о якобы мобилизованном и в течение нескольких дней отправленном на фронт мужчине с инвалидностью 1-й группы, впоследствии попавшего в плен, является фейком

Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

"Внимание - фейк. Просим критически относиться к информации из сомнительных источников и соблюдать информационную гигиену", - говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что все мобилизованные граждане попадают в учебные центры, где проходят базовую военную подготовку в течение минимум 45 дней.

Военнослужащие добавили, что Оболонин Сергей Валерьевич не состоит на военном учете ни в одном из РТЦК и СП Запорожья. Согласно данным в реестре военнообязанных, последняя дата взятия его на военный учет в Покровском РТЦК и СП Донецкой области – 12.02.2009 года. Мужчина был непригоден к военной службе и исключен из военного учета. К тому же он якобы не проживал по адресу, который упоминается в видео.

"Из вышесказанного можно заключить, что это постановочное видео изготовлено врагом как элемент информационно-психологической операции, цель которой - препятствование мобилизации и комплектованию Сил обороны Украины", - отметили в Запорожском ОТЦК и СП.

Напомним, полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск.

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