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Из-за ремонтных работ в эти выходные, 14 и 15 декабря, временно ограничат движение по Днепровской гидроэлектростанции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.

Так, движение плотиной в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто с 08:00 14 декабря по 19:00 15 декабря.

Правоохранители добавили, что объезд будет осуществляться:

через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);

через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Киеве открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока не будут пускать.

Ранее сообщалось, что на Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.