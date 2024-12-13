03:04  13 декабря
Полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск
18:55  13 декабря
СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев
08:45  13 декабря
На Львовщине электропоезд переехал мужчину: пострадавший погиб
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2024, 21:20

В Запорожье на выходные перекроют Днепровскую ГЭС

13 декабря 2024, 21:20
Читайте також українською мовою
фото: t.me/patrolpolicezp
Читайте також
українською мовою

Из-за ремонтных работ в эти выходные, 14 и 15 декабря, временно ограничат движение по Днепровской гидроэлектростанции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.

Так, движение плотиной в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто с 08:00 14 декабря по 19:00 15 декабря.

Правоохранители добавили, что объезд будет осуществляться:

  • через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);

  • через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Киеве открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока не будут пускать.

Ранее сообщалось, что на Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.

транспорт патрульная полиция авто ремонт дорог Запорожье ремонт ограничение движения ДнепроГЭС плотина
В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию: 11 погибших и 22 раненых
12 декабря 2024, 15:19
В Запорожье легковушка насмерть сбила на переходе женщину
12 декабря 2024, 04:10
На Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козу
12 декабря 2024, 03:15
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части
13 декабря 2024, 21:50
Минобороны направило дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для Сил обороны
13 декабря 2024, 20:42
Задержали на улице со стиральной машиной: в Умани мужчина обворовал дом военного
13 декабря 2024, 20:06
Стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"
13 декабря 2024, 19:30
СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев
13 декабря 2024, 18:55
В Киеве мужчина ограбил 6-летнюю девочку
13 декабря 2024, 18:46
Отключения света 14 декабря: графики будут действовать почти все сутки
13 декабря 2024, 18:14
Военные показали, как сбили с ПЗРК российскую крылатую ракету
13 декабря 2024, 17:50
Из-за атаки российских беспилотников погибла жительница Херсонщины
13 декабря 2024, 17:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »