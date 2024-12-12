У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію: 11 загиблих та 22 поранених
У Запоріжжі на місці ракетного удару, який росіяни здійснили 10 грудня, завершили пошуково-рятувальну операцію
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
"До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 10 грудня. З-під завалів дістали тіло останньої жертви. Пошуково-рятувальна операція завершена", – йдеться у повідомленні.
Отримали поранення 22 людини, серед них – пʼятирічна дівчинка.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя вдень 10 грудня. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Тіло 11 жертви рятувальники вилучили з-під завалів вдень 12 грудня.
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На майже третину більше, ніж у 2023-му: Шуляк назвала прогноз можливих збитків від російської агресії у 2024 році
12 грудня 2024, 15:35На Закарпатті п'яний водій збив 7-річну дівчинку
12 грудня 2024, 15:22Прискорення інфляції в Україні: Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку
12 грудня 2024, 14:55На Донеччині наразі залишаються близько 316 тисяч цивільних
12 грудня 2024, 14:51Пожежа в Одесі: у палаючій будівлі загинув чоловік
12 грудня 2024, 14:30Ворожі колони з живою силою рухаються через Маріуполь на північ Донецької області, – Андрющенко
12 грудня 2024, 14:29Депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка
12 грудня 2024, 14:21Удар по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до 11
12 грудня 2024, 13:56Інформаційна політика в Україні: що не так з комунікацією в умовах війни?
12 грудня 2024, 13:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »