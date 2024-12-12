Зеленський провів засідання Ставки на Запоріжжі: ключові питання

фото: president.gov.ua

Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Головні питання Ставки - безпекова ситуація та захист неба.

"Передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", - розповів Зеленський.

Також, за його словами, у Запоріжжі, почала роботу перша школа в укритті, у якій можуть навчатися тисяча дітей.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні зафіксовано, що росіяни в середньому за добу втрачають на Покровському напрямку фронту близько 400 солдатів вбитими та пораненими.