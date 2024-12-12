Зеленський провів засідання Ставки на Запоріжжі: ключові питання
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Запорізькій області
Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.
Головні питання Ставки - безпекова ситуація та захист неба.
"Передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", - розповів Зеленський.
Також, за його словами, у Запоріжжі, почала роботу перша школа в укритті, у якій можуть навчатися тисяча дітей.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні зафіксовано, що росіяни в середньому за добу втрачають на Покровському напрямку фронту близько 400 солдатів вбитими та пораненими.