Росіяни вдарили по Степногірську на Запоріжжі: пошкоджені будинки

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Росіяни знову атакували прифронтові населені пункти області. Понівечений внаслідок удару будинок у Степногірську. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені покрівлі та вікна й інших будинків", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Запоріжжі на місці ракетного удару, який росіяни здійснили 10 грудня, завершили пошуково-рятувальну операцію: 11 загиблих, отримали поранення 22 людей.