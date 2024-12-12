Зеленский провел заседание Ставки на Запорожье: ключевые вопросы

фото: president.gov.ua

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Главные вопросы Ставки – ситуация с безопасностью и защита неба.

"Прежде всего, относительно ПВО, стабилизации фронта, достижения наших основных задач безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", - рассказал Зеленский.

Также, по его словам, в Запорожье начала работу первая школа в укрытии, в которой могут учиться тысяча детей.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в декабре зафиксировано, что россияне в среднем за сутки теряют на Покровском направлении фронта около 400 солдат убитыми и ранеными.