В Запорожье легковушка насмерть сбила на переходе женщину

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Смертельное ДТП произошло утром 11 декабря в Коммунарском районе Запорожья. Местная жительница - 72-летняя пенсионерка - погибла на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 06:50 на улице Космической автомобиль Renault сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой "зебре".

"От полученных в результате аварии травм 72-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель был трезв. Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 декабря в Нежинском районе Черниговской области легковушка Mazda врезалась в грузовик. В ДТП погибла 24-летняя девушка.