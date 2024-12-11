фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 10 грудня, близько 19:00 в селі Довгошиї Дубенського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Renault Trafic не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралась із керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в автобус "ПАЗ".

Внаслідок ДТП постраждала 29-річна водійка мікроавтобуса та троє її дітей: доньки 8 та 7 років, а також 5-річний син. Всіх з переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Ще один 10-річний син жінки не травмувався.

Пасажирка автобуса та його 61-річний водій не постраждали.

Попередньо, обоє керманичів були тверезі, однак у них відібрали біологічні зразки для перевірки.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 10 грудня у Черкасах легковик зіткнувся з автівкою поліції. Постраждали чотири людини.