На Запорожье разведчики уничтожили РСЗО "Ураган" и транспорт оккупантов
Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают боевую работу по самым горячим направлениям фронта
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Недавно в Запорожской области группа разведчиков только за сутки обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств оккупантов. Также воины поджарили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".
"Уничтожили "Ураган", сожгли "УАЗы". После поражения FPV дроном во вражеском РСЗО сдетонировал боекомплект. Борьба продолжается", — говорится в сообщении.
#працюєГУР— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 3, 2024
Знищили "Ураган”, спалили "УАЗи” ― процес ліквідації ворожих цілей триває
🫡 Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9” продовжують бойову роботу на фронті.
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Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.