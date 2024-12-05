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05 декабря 2024, 02:55

На Запорожье разведчики уничтожили РСЗО "Ураган" и транспорт оккупантов

05 декабря 2024, 02:55
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Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают боевую работу по самым горячим направлениям фронта

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Недавно в Запорожской области группа разведчиков только за сутки обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств оккупантов. Также воины поджарили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

"Уничтожили "Ураган", сожгли "УАЗы". После поражения FPV дроном во вражеском РСЗО сдетонировал боекомплект. Борьба продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.

РФ война разведка оккупанты дрон Запорожская область потери россиян ГУР
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