скриншот с видео

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Недавно в Запорожской области группа разведчиков только за сутки обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств оккупантов. Также воины поджарили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

"Уничтожили "Ураган", сожгли "УАЗы". После поражения FPV дроном во вражеском РСЗО сдетонировал боекомплект. Борьба продолжается", — говорится в сообщении.

#працюєГУР



Знищили "Ураган”, спалили "УАЗи” ― процес ліквідації ворожих цілей триває



🫡 Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9” продовжують бойову роботу на фронті.



https://t.co/FSl9GAkKmJ pic.twitter.com/onYhNFHcb1 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 3, 2024

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.