РФ готується до певних дій в Запорізькій області, але сил для наступу на Запоріжжя у неї недостатньо, – ЦПД
Російські війська дійсно готуються до активізації у Запорізькій області, проте сил для наступу на обласний центр у них наразі немає
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає RegioNews.
"Важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", – підкреслив він.
Коваленко також зазначив, що окремі експерти в соцмережах часто плутають терміни або викривляють заяви військових.
"Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни – воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запоріжжі завершується будівництво сучасних фортифікаційних укріплень. Йдеться про багаторівневий захист Запоріжжя та прилеглих населених пунктів.