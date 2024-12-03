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Російські війська дійсно готуються до активізації у Запорізькій області, проте сил для наступу на обласний центр у них наразі немає

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає RegioNews.

"Важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", – підкреслив він.

Коваленко також зазначив, що окремі експерти в соцмережах часто плутають терміни або викривляють заяви військових.

"Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни – воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запоріжжі завершується будівництво сучасних фортифікаційних укріплень. Йдеться про багаторівневий захист Запоріжжя та прилеглих населених пунктів.