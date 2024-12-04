На Курщині воїни ССО зайшли на ворожі позиції та знищили 17 росіян

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Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 17 ворогів та полонили ще вісьмох під час двох успішних нальотів на російських військових у Курській області РФ

Кадри успішної спецоперації оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з нічних епізодів спецпризначенці тихо пробралися просто на ворожі позиції, знищили сімох росіян і змусили решту здатися у полон. Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд.

"Під час іншого успішного нальоту, воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів. Після виконання спеціальних дій, група CCO відходила без втрат", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Курській області бійці ССО взяли в полон десятки морських піхотинців РФ.