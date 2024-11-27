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27 листопада 2024, 15:05

Україна за допомогою РЕБ підміняє координати в "шахедах" і відправляє їх до РФ та Білорусі, — ЗМІ

27 листопада 2024, 15:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна за допомогою засобів радіоелектронної  боротьби (РЕБ) підміняє координати в ворожих ударних дронах типу "Shahed 136", та направляє їх назад в Росію та сусідню Білорусь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на французьке видання Le Monde.

Джерела журналістів, близькі до української військової розвідки, пояснюють, що це результат "спуфінгу" — перехоплення супутникових координат.

Зазначається, що лише протягом 24-26 листопада у такий спосіб до Білорусі полетіли понад 40 російських безпілотників.

У зведеннях Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджує інформацію про "повернення "шахедів" додому".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 листопада, оприлюднив кадри, на яких Сили оборони збивають російські ударні дрони типу "Shahed 136".

Вночі росіяни випустили по Україні майже 90 дронів. ППО вдалося збити 36 із них.

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