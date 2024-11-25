Рятувальники у Запоріжжі витягли автівку, яка застрягла у багнюці

фото: ДСНС

В одному з районів Запоріжжя 24 листопада, автомобіль застряг в багнюці та не міг виїхати. Довелося залучати рятувальників

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Запорізької області, передає RegioNews.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули транспортний засіб на проїжджу частину дороги.

У ДСНС звернулися до водіїв з проханням бути обережними в осінньо-зимовий період, адже погодні умови можуть значно ускладнювати дорогу, створюючи небезпеку для водіїв та пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.