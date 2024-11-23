На Львівщині фура збила чоловіка: потім його переїхали ще два авто

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ДТП сталася 22 листопада близько 17:30 на трасі поблизу села Бабина у Самбірському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій вантажівки MAN TGA збив пішохода, 36-річного жителя району. Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де його переїхали ще два авто Fiat Fiorino та BMW 530D.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП.