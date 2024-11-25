Спасатели в Запорожье вытащили автомобиль, застрявший в грязи

фото: ГСЧС

В одном из районов Запорожья 24 ноября, автомобиль застрял в грязи и не мог уехать. Пришлось привлекать спасателей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, передает RegioNews.

Спасатели с помощью специального оборудования вытащили транспортное средство на проезжую часть дороги.

В ГСЧС обратились к водителям с просьбой осторожничать в осенне-зимний период, ведь погодные условия могут значительно усложнять дорогу, создавая опасность для водителей и пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по Днепровской ГЭС в Запорожье будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ.