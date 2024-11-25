Спасатели в Запорожье вытащили автомобиль, застрявший в грязи
В одном из районов Запорожья 24 ноября, автомобиль застрял в грязи и не мог уехать. Пришлось привлекать спасателей
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, передает RegioNews.
Спасатели с помощью специального оборудования вытащили транспортное средство на проезжую часть дороги.
В ГСЧС обратились к водителям с просьбой осторожничать в осенне-зимний период, ведь погодные условия могут значительно усложнять дорогу, создавая опасность для водителей и пешеходов.
Напомним, ранее сообщалось, что движение по Днепровской ГЭС в Запорожье будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ.
В Черкасской области легковушка въехала в прицеп грузовика: двое погибшихВсе новости »
23 ноября 2024, 18:35Во Львовской области фура сбила мужчину: потом его переехали еще два авто
23 ноября 2024, 12:55На Николаевщине девушка случайно упала в 10-метровый колодец
22 ноября 2024, 22:05
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Партизаны "засветили" базу ПВО россиян в оккупированном Крыму
25 ноября 2024, 04:25Около 10 тысяч солдат: в ВСУ посчитали потери россиян за неделю
25 ноября 2024, 03:00Фонд госимущества не нашел покупателя на госпакет акций в НПЗ Коломойского на Прикарпатье
25 ноября 2024, 02:11В Луганской области украинские бомберы уничтожили технику и пехоту россиян
25 ноября 2024, 01:43В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей
25 ноября 2024, 01:21Ночная атака Shahed на Запорожье: ранения получил ребенок
25 ноября 2024, 01:15Защитники Харьковщины нанесли сокрушительные удары по блиндажам и укрытиям оккупантов
25 ноября 2024, 00:45Россияне массированно атакуют Запорожье "шахедами": есть повреждения инфраструктуры
25 ноября 2024, 00:10Вместо Татьяны Крупы в Хмельницкий облсовет зашел муж народной депутатки из "Слуги народа"
25 ноября 2024, 00:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »