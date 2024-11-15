У Запоріжжі знову перекриють рух греблею ДніпроГЕС

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Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Рух обмежать з 08:00 16 листопада по 20:00 17 листопада.

В поліції зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вул. Величара – вул. Січі – вул. Антона Незоли (Таганська). А також, через Нові мости та мост імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро. Ці роботи розпочалися ще наприкінці серпня, вони відбуваються в рамках реставрації об'єкта.