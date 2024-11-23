На Черкащині легковик в'їхав у причіп вантажівки: двоє загиблих

фото: поліція

ДТП сталася 22 листопада на автошляху "Київ–Одеса" поблизу села Бузівка на Уманщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Hyundai Santa FE, не впоравшись з керуванням, в’їхав у причіп вантажівки. 25-річний керманич та 26-річна пасажирка загинули на місці. Ще один 26-річний пасажир отримав травми, його госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 22 листопада на Закарпатті зіткнулися рейсовий автобус та Audi. Загинула 22-річна дівчина.