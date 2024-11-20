СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який вчиняв підпали за завданням росіян

фото: СБУ

Правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.

За даними СБУ, агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Крім виконання ворожих завдань на Київщині зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Його затримали після спроби підпалити трансформатор. Фігуранту повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.