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20 листопада 2024, 11:26

СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який вчиняв підпали за завданням росіян

20 листопада 2024, 11:26
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.

За даними СБУ, агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Крім виконання ворожих завдань на Київщині зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Його затримали після спроби підпалити трансформатор. Фігуранту повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.

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