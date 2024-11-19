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19 листопада 2024, 13:14

В Одесі знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти по всій країні: затримані підлітки

19 листопада 2024, 13:14
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фото: СБУ
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Правоохоронці нейтралізували в Одесі агентурну групу ФСБ. До її складу входили троє місцевих жителів, які мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Найближчим часом агенти готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

За матеріалами справи, фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого зловмисників затримали по гарячих слідах.

Так, в середині листопада цього року 17-річний учасник ворожого осередку прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із держорганів України. Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування.

Після підриву СБУ покроково задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу. Задокументовано як фігурант переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів.

Правоохоронці затримали підривача "на гарячому", коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

Крім того, були затримані його спільники – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах – Одесі та Миколаєві.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено "замикалися" на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких "заробітків".

Агенти розробляли та "погоджували" з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої.

Затриманим повідомили про підозру. Двоє фігурантів перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності 15-річного учасника ворожої групи.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові затримали російських агентів, які підірвати авто військовослужбовця ЗСУ.

Одеса агент рф ФСБ РФ СБУ теракт підлітки затримання
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