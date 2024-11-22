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22 ноября 2024, 06:35

Суд вынес приговор российской "агентке 007", работавшей в Запорожье под видом волонтера

22 ноября 2024, 06:35
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фото: СБУ
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Суд вынес приговор российской агентке, действовавшей в Запорожье под оперативным псевдонимом "007".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В спецслужбе рассказали, что фигурантку задержали еще в 2022 году, когда она разведывала пункты базирования украинских военных. Она была жительницей оккупированного Пологовского района. Женщину россияне завербовали на территории общины и впоследствии отправили в Запорожье как "волонтера".

Женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать новые связи для получения разведданных.

Согласно полученной россиянами задаче, предательница должна была передавать куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.

Для коммуникации с оккупантами изменница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала враждебные задания и отправляла агентурные отчеты.

Напомним, ранее стало известно, что в Черниговской области правоохранители разоблачили и задержали двух агенток российской военной разведки (ГРУ). Они готовили ракетно-дроновые удары оккупантов по северным регионам Украины.

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