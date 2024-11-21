Коригували ворожий вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала агенток російської розвідки

фото: СБУ

На Чернігівщині правоохоронці викрили та затримали двох агенток російської воєнної розвідки (ГРУ). Вони готували ракетно-дронові удари окупантів по північних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисницями виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала жінок, коли вони шукали "швидкий заробіток" у Телеграм-каналах. Основним завданням агенток було виявлення та передача координат Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

"Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин", — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, щоб шпигувати за об’єктами Сил оборони зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери.

Окрім шпигування за місцями базування українських воїнів фігурантки намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на Півночі України.

Працівники СБУ затримали їх до моменту придбання мінікамер відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами роботи на російське ГРУ.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниці перебувають під вартою. Їм обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти по всій країні. Серед затриманих — підлітки 15, 17 і 20 років.