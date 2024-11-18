фото: Сергій Лисак

Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Є пошкодження

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що за день російська армія атакувала Нікопольщину 16 разів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

"Поцілили окупанти по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджені комунальне підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та приватний будинок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє залізничників. Вранці 17 листопада окупанти завдали удару по депо.