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18 листопада 2024, 19:55

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджена інфраструктура

18 листопада 2024, 19:55
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фото: Сергій Лисак
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Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Є пошкодження

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що за день російська армія атакувала Нікопольщину 16 разів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

"Поцілили окупанти по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджені комунальне підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та приватний будинок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє залізничників. Вранці 17 листопада окупанти завдали удару по депо.

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