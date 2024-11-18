Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджена інфраструктура
Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Є пошкодження
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він додав, що за день російська армія атакувала Нікопольщину 16 разів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
"Поцілили окупанти по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджені комунальне підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та приватний будинок", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє залізничників. Вранці 17 листопада окупанти завдали удару по депо.
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