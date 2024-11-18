Россияне атакуют Запорожье БпЛА: в городе гремят взрывы

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня вечером, 18 ноября, российская армия наносит удары "шахедами" по Запорожью. В городе гремят взрывы. Вражеская атака продолжается

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

"Звуки взрывов в Запорожье! Повторные звуки взрывов! Будьте в безопасности!", - говорится в сообщении.

В городе фиксируется активность вражеских дронов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов БПЛА по Запорожью.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате российских обстрелов пострадали шесть человек.