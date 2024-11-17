У Миколаєві внаслідок дронового удару загинули дві жінки, серед поранених є діти

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, внаслідок дронової атаки є пошкодження багатоповерхового будинку, автомобілів, торгового центру, об’єкту інфраструктури. Також зафіксовано пошкодження у приватному секторі. Виникло кілька пожеж.

Внаслідок дронової атаки загинули дві жінки, ще шестеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

У поліції також повідомили, що увечері, 16 листопада, росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали. Під ударом опинився інфраструктурний об’єкт міста.

Нагадаємо, також повідомлялося, що вранці, 17 листопада, росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Наразі відомо про одну постраждалу людину.