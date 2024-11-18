Росіяни повторно атакували Суми балістикою: у місті зникло світло
Опівночі 18 листопада війська РФ повторно вдарили ракетою по критичній інфраструктурі міста Суми. Через обстріл обласний центр знеструмлений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.
За наявною інформацією, о 00:10 окупанти атакували Суми, ймовірно, балістичною ракетою.
"Наразі зникло світло в місті. Аварійні служби працюють. Наслідки удару встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по місту Суми, який росіяни здійснили у ніч проти 18 листопада, постраждали понад 50 мешканців багатоповерхівок. 10 цивільних загинули, серед них — двоє дітей.
Ракетний удар по багатоповерхівці в Сумах: поранені понад 50 людей, 10 загиблих, серед них — дітиВсі новини »
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