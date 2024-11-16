Вночі українська ППО збила понад 50 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 листопада армія РФ атакувала Україну понад 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 53 ворожі дрони, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300. Також ворог запустив 83 ударні БпЛА із районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, вранці 16 листопада росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район ударними БпЛА типу "Shahed 136". Через авіаналіт пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.