Россияне атаковали Запорожье и район "шахедами": есть разрушения инфраструктуры
Сегодня ранним утром, 16 ноября, россияне атаковали Запорожье и Запорожский район ударными БпЛА типа "Shahed 136". В результате вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Предварительно, обошлось без пострадавших. Взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются", – говорится в сообщении.
Он добавил, что за прошедшие сутки в области поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Журналисты Общественного показали последствия ночной атаки врага на Запорожье.
Напомним, днем, 15 ноября, оккупационные войска РФ атаковали село Малиновка Пологовского района. В результате артиллерийских обстрелов погиб 67-летний мужчина.