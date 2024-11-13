У Запоріжжі школярка потрапила в реанімацію через отруєння алкоголем

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На вихідних у Хортицькому районі Запоріжжя дівчина-підліток отруїлася алкоголем. Школярка перепила і опинилася в реанімації

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що 16-річну жительку Запоріжжя доставили в реанімаційне відділення однієї з лікарень міста з діагнозом – гостре отруєння етанолом.

Неповнолітня розповіла поліцейським, що попросила свого 20-річного знайомого купити їй алкогольні напої. Хлопець не відмовив школярці.

"Вже згодом, після тривалого розпиття алкоголю біля під’їзду багатоквартирного будинку потерпілій стало зле, внаслідок чого останню госпіталізували. Наразі немає жодних загроз для здоров’я неповнолітньої", — йдеться в повідомленні.

Відносно порушника склали адмінматеріал за статтею 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відносно батьків склали протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Правоохоронці зазначили, що з початку 2024 року відносно дорослих в Запорізькій області склали понад 100 адмінпротоколів за статтею 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у Комунарському районі Запоріжжя чоловік вбив чотирьох людей, а потім застрелився та випав із вікна багатоповерхівки.