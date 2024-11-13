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Четверо зловмисників силоміць затягнули хлопця до однієї з квартир багатоповерхівки, де його били і вимагали сплатити 10 тисяч доларів неіснуючого боргу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранти 31, 41, 49 та 51 років, під вигаданим приводом призначили молодику зустріч біля під’їзду багатоповерхівки в Комунарському районі міста. Погрожуючи фізичною розправою, вони заштовхали його до однієї з квартир, де били руками та дерев’яною палицею, вимагаючи 10 тисяч доларів.

Правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення 25-річного містянина. Зловмисників затримали.

Затриманим оголосили підозру. Їх взяли під варту без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі фігурантів перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали двох рекетирів, які "вибивали" гроші з дружини бійця ЗСУ. Зловмисники вимагали сплатити їм 50 тисяч гривень неіснуючого боргу.