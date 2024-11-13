17:45  12 ноября
Суд вынес приговор трем мужчинам за убийство военного в Киеве
19:39  12 ноября
В Киеве неизвестные запустили фейерверк
17:21  12 ноября
В Киеве сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2024, 02:55

В Запорожье школьница попала в реанимацию из-за отравления алкоголем

13 ноября 2024, 02:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На выходных в Хортицком районе Запорожья девушка-подросток отравилась алкоголем. Школьница перепила и оказалась в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 16-летнюю жительницу Запорожья доставили в реанимационное отделение одной из больниц города с диагнозом – острое отравление этанолом.

Несовершеннолетняя рассказала полицейским, что попросила своего 20-летнего знакомого купить ей алкогольные напитки. Парень не отказал школьнице.

"Уже впоследствии после длительного распития алкоголя у подъезда многоквартирного дома пострадавшей стало плохо, в результате чего последнюю госпитализировали. Сейчас нет никаких угроз для здоровья несовершеннолетней", — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составил админматериал по статье 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Относительно родителей составили протокол по части 1 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Правоохранители отметили, что с начала 2024 года в отношении взрослых в Запорожской области составили более 100 админпротоколов по статье 180 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) КУоАП.

Напомним, в Коммунарском районе Запорожья мужчина убил четырех человек, а затем застрелился и выпал из окна многоэтажки.

школьники подросток Запорожье алкоголь отравление реанимация
В Запорожье вымогатели похитили 25-летнего парня из-за несуществующего долга
13 ноября 2024, 00:14
Умер еще один ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине
11 ноября 2024, 09:17
В Запорожье после посещения развлекательного центра отравились шестеро детей
07 ноября 2024, 18:10
Все новости »
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
В результате российских обстрелов на Херсонщине ранены десять человек
13 ноября 2024, 08:02
После взрывов в Киеве над городом поднимается столб дыма
13 ноября 2024, 07:44
В Киеве прогремели взрывы — враг нанес удары баллистикой
13 ноября 2024, 07:28
Россияне усиливают грабеж фермеров на ТОТ Херсонщины, – ЦНС
13 ноября 2024, 06:55
Украинские бойцы уничтожили БТР оккупантов: видео
13 ноября 2024, 06:00
В Киеве пьяный водитель повредил шесть припаркованных авто
13 ноября 2024, 05:10
В центре Львова легковушка протаранила электроопору: водитель скончался по дороге в больницу
13 ноября 2024, 04:48
На Волыни ребенок попал в больницу из-за кошачьих царапин
13 ноября 2024, 04:19
Пограничники ударили FPV-дронами по российской пехоте возле Волчанска
13 ноября 2024, 03:49
Части украинцев отменят "чернобыльскую" надбавку к пенсии
13 ноября 2024, 03:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Юрий Богданов
Все блоги »