В Запорожье школьница попала в реанимацию из-за отравления алкоголем

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На выходных в Хортицком районе Запорожья девушка-подросток отравилась алкоголем. Школьница перепила и оказалась в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 16-летнюю жительницу Запорожья доставили в реанимационное отделение одной из больниц города с диагнозом – острое отравление этанолом.

Несовершеннолетняя рассказала полицейским, что попросила своего 20-летнего знакомого купить ей алкогольные напитки. Парень не отказал школьнице.

"Уже впоследствии после длительного распития алкоголя у подъезда многоквартирного дома пострадавшей стало плохо, в результате чего последнюю госпитализировали. Сейчас нет никаких угроз для здоровья несовершеннолетней", — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составил админматериал по статье 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Относительно родителей составили протокол по части 1 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Правоохранители отметили, что с начала 2024 года в отношении взрослых в Запорожской области составили более 100 админпротоколов по статье 180 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) КУоАП.

Напомним, в Коммунарском районе Запорожья мужчина убил четырех человек, а затем застрелился и выпал из окна многоэтажки.