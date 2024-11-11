Померла ще одна дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині

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Померла друга дитина з села Копичинці на Тернопільщині від отруєння грибами

Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета, передає RegioNews із посиланням на "20 хвилин".

За даними правоохоронців, померла дівчинка 2011 року народження. Її життя намагалися врятувати у столичній лікарні "Охматдит".

Видання нагадує, що ще вже третя смерть у цій родині. Раніше від отруєння грибами помер співмешканець матері та дворічна дівчинка.

Нагадаємо, 30 жовтня на Тернопільщині родина з 8 дітьми була госпіталізована через отруєння грибами. Дворічну дівчинку готували до пересадки печінки.