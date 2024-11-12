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12 листопада 2024, 22:13

Геннадій Фукс через суд поновився на посаді заступника голови Запорізької облради

12 листопада 2024, 22:13
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фото: 061.ua
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Волинський окружний адмінсуд ухвалив рішення про поновлення Геннадія Фукса на посаді заступника голови Запорізької облради. Йому також буде виплачено середній заробіток у розмірі понад 21 тисячі гривень за вимушений прогул

Про це йдеться у відповіді Запорізької ОВА на запит "Суспільного", передає RegioNews.

Відповідне розпорядження видав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відповідно до рішення суду від 29 жовтня, Фукса поновили на посаді, а також йому має бути виплачений середній заробіток за час вимушеного прогулу з 25 червня 2024 року у розмірі 21 101,59 гривень.

Як відомо, 21 березня депутати Верховної ради України підтримали передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької ОВА на період воєнного стану.

У травні очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про звільнення трьох заступників голови Запорізької облради — Людмили Любім, Геннадія Фукса та Владислава Куценка. У липні Фукс звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді.

Нагадаємо, у квітні цього року депутати Запорізької міської ради на позачерговій сесії призначили нового секретаря міської ради – в.о. мера.

суд регіональна політика Запорізька область Запорізька ОВА
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