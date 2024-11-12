Геннадій Фукс через суд поновився на посаді заступника голови Запорізької облради
Волинський окружний адмінсуд ухвалив рішення про поновлення Геннадія Фукса на посаді заступника голови Запорізької облради. Йому також буде виплачено середній заробіток у розмірі понад 21 тисячі гривень за вимушений прогул
Про це йдеться у відповіді Запорізької ОВА на запит "Суспільного", передає RegioNews.
Відповідне розпорядження видав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Відповідно до рішення суду від 29 жовтня, Фукса поновили на посаді, а також йому має бути виплачений середній заробіток за час вимушеного прогулу з 25 червня 2024 року у розмірі 21 101,59 гривень.
Як відомо, 21 березня депутати Верховної ради України підтримали передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької ОВА на період воєнного стану.
У травні очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про звільнення трьох заступників голови Запорізької облради — Людмили Любім, Геннадія Фукса та Владислава Куценка. У липні Фукс звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді.
Нагадаємо, у квітні цього року депутати Запорізької міської ради на позачерговій сесії призначили нового секретаря міської ради – в.о. мера.