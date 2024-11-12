Геннадий Фукс через суд восстановился в должности заместителя председателя Запорожского облсовета

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Волынский окружной админсуд принял решение о возобновлении Геннадия Фукса в должности заместителя председателя Запорожского облсовета. Ему также будет выплачен средний заработок в размере более 21 тысячи гривен за вынужденный прогул

Об этом говорится в ответе Запорожской ОВА на запрос "Суспільного", передает RegioNews.

Соответствующее распоряжение издал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Согласно решению суда от 29 октября, Фукс был восстановлен в должности, а также ему должен быть выплачен средний заработок за время вынужденного прогула с 25 июня 2024 года в размере 21 101,59 гривен.

Как известно, 21 марта депутаты Верховной рады Украины поддержали передачу полномочий Запорожского облсовета в Запорожский ОВА на период военного положения.

В мае глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил об увольнении трех заместителей председателя Запорожского облсовета — Людмилы Любим, Геннадия Фукса и Владислава Куценко. В июле Фукс обратился в суд с иском о возобновлении в должности.

Напомним, в апреле этого года депутаты Запорожского городского совета на внеочередной сессии назначили нового секретаря городского совета – и.о мэра.