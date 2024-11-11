Нищівний удар: на Запоріжжі Сили оборони спалили броньовики псковських десантників

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У лісопосадці Запорізької області окупанти із псковської дивізії РФ накопичили військову техніку та готувалися до штурмових дій. Воїни ГУР виявили загарбників, а засоби Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” вдарили по місцю скупчення ворога

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло ― спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ГУР показали, як пілоти FPV полюють на фронті на російські вантажівки, фургони та мотоцикли.