Цього тижня Росія випустила по Україні 800 авіабомб і 600 "шахедів", – Зеленський

ілюстративне фото: ДСНС України у Харківській області

За цей тиждень окупаційні російські війська скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб. Також окупанти випустили близько 600 ударних дронів і 20 ракет

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів – 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що російський терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути.

"Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 145. Сили ППО збили 62 ворожі дрони.