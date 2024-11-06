Ракетний удар по Запоріжжю: в ОВА розповіли про стан постраждалих

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Наразі дев'ять постраждалих після російського ракетного обстрілу перебувають у медичних закладах Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, ще 25 людей поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує RegioNews.

Він уточнив, що сьомою жертвою російських терористів стала жінка, яку доставили в медзаклад надважкою.

"Двоє людей – 44-річна жінка та 44-річний чоловік – у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 6 листопада відомо про сімох загиблих та 25 поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по Запоріжжю.