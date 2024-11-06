Ракетный удар по Запорожью: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

фото: МВД

В настоящее время девять пострадавших после российских ракетных обстрелов находятся в медицинских учреждениях Запорожья. В результате атаки погибли семь гражданских, еще 25 человек ранены

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

Он уточнил, что седьмой жертвой российских террористов стала женщина, доставленная в медучреждение в очень тяжелом состоянии.

"Два человека – 44-летняя женщина и 44-летний мужчина – в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 6 ноября известно о семи погибших и 25 раненых в результате вчерашнего ракетного удара россиян по Запорожью.