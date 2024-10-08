Російський дрон атакував цивільне авто на Запоріжжі, загинув 71-річний чоловік

фото ілюстраційне: Іван Федоров

Внаслідок атаки російського дрона по цивільному автомобілю у Запорізькій області загинув 71-річний чоловік

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Також у машині перебувала 67-річна жінка, вона внаслідок ворожої атаки отримала поранення та була госпіталізована до лікарні. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

"Пенсіонери їхали автівкою по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV- дрон", - розповів Федоров.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, протягом минулої доби російські війська завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі постраждали шестеро людей.