Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами: зруйнована багатоповерхівка, поранені 11 людей

фото: Запорізька ОВА

Сьогодні вранці, 29 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждали 11 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, з-під завалів багатоповерхівки рятувальники деблокували жінку. Потерпілу доставили до лікарні.

"До медиків звернулися одинадцять людей - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки. У лікарні зараз троє людей, восьмеро від госпіталізації відмовилися", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки в Олександрівському, Комунарському та Шевченківському районах Запоріжжя. У пресслужбі Національної поліції в Запорізькій області уточнили, що окупанти вгатили по місту 13 КАБами.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по медичним закладам міста Суми 28 вересня загинули дев'ять людей. Рятувально-пошукові роботи завершені.