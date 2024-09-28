У Запоріжжі майже на дві доби перекрили Дніпровську ГЕС: схема об'їзду
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт цими вихідними в Запоріжжі тимчасово обмежили рух Дніпровською ГЕС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.
Рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий з 8:00 28 вересня по 20:00 29 вересня.
Правоохоронці нагадали, що обʼїзд здійснюється:
-
через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);
-
через Нові мости та міст імені Преображенського.
"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, житель Запоріжжя проігнорував дві повістки "через релігійні погляди". Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану та обрав йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.