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28 вересня 2024, 09:15

У Запоріжжі майже на дві доби перекрили Дніпровську ГЕС: схема об'їзду

28 вересня 2024, 09:15
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фото: t.me/patrolpolicezp
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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт цими вихідними в Запоріжжі тимчасово обмежили рух Дніпровською ГЕС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий з 8:00 28 вересня по 20:00 29 вересня.

Правоохоронці нагадали, що обʼїзд здійснюється:

  • через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);

  • через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, житель Запоріжжя проігнорував дві повістки "через релігійні погляди". Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану та обрав йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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