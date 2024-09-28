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28 вересня 2024, 16:00

9 жертв і 19 постраждалих: у Сумах завершили пошукові роботи після удару по лікарні

28 вересня 2024, 16:00
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фото: Сумська обласна військова адміністрація
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Кількість загиблих внаслідок ранкового російського удару по медичним закладам міста Суми збільшилась до дев'яти. Рятувально-пошукові роботи завершені

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація та рятувальники, передає RegioNews.

"російські терористи вбивають мирних людей. Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 16:00: за даними Офісу Генерального прокурора, кількість загиблих зросла до дев'яти людей, 19 осіб поранені.

У ДСНС поінформували, що надзвичайники завершили рятувально-пошукові роботи на місці ворожого удару.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російська окупаційна армія двічі атакувала ударними дронами лікарню в Сумах. Повідомлялося про сімох загиблих, 12 людей дістали тяжкі поранення.

Згодом кількість жертв внаслідок авіаудару по медичному закладі в Сумах збільшилась до восьми. Вдалося евакуювати 113 пацієнтів лікарні.

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